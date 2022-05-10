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Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды пока не просили об исключении из списка

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Руководитель Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров заявил, что иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня, ведомство готово оперативно реагировать на соответствующие обращения. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — заявил Мантуров.

Таким образом он ответил на вопрос, обращались ли уже в министерство компании с просьбой исключить их из перечня.

Министр отметил, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в РФ и возобновлении поставок своей продукции. Он добавил, что в ведомстве готовы оперативно реагировать.

Ранее в Минпромторге России заявили, что продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта.

Там добавили, что разрешение параллельного импорта на эти группы товаров может привести к росту контрафакта из-за сложности с идентификацией правообладателя такой продукции.

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