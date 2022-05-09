Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ряде городов России отменена воздушная часть парада, посвященного 9 Мая 12:51
В Мариуполе зажгли Вечный огонь 12:51
За сутки в России выявлено 5030 новых случаев COVID-19 12:50
Историк Бальдруев рассказал, почему Россия стала ассоциироваться во всем мире... 12:50
«Барселона» намерена продать нападающего Делая в летнее трансферное окно 12:48
В Германии спрогнозировали стагфляцию ЕС из-за ситуации на Украине 12:48
Глава МИД Италии: направляемое Киеву оружие нельзя использовать для ударов... 12:37
Волейболистка Екатерина Гамова опубликовала редкое фото с сыном 12:36
Нюша объяснила, зачем уехала в Израиль 12:31
Украинские военные запустили «Точку-У» в район Новой Астрахани в ЛНР 12:31
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Зрители Fox News разозлились на слова Байдена по поводу экономики США

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Johanna Geron/Reuters

После публикации телеканалом Fox News сюжета, где президент США Джо Байден рассказал об экономических успехах страны, телезрители эмоционально отреагировали в комментариях к ролику.

В новостном ролике журналисты рассказали о сложностях с цепочками поставок, при этом сам Байден заявил об экономических успехах страны. Однако зрители телеканала не оценили слова лидера страны.

«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», — заявила одна из зрителей телеканала в комментариях.

Также под роликом больше всего комментариев, где пользователи просят прогнать всю администрацию США и заявляют о пустых полках в супермаркетах.

5 мая по данным опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, сообщалось, что экономика США находится в худшем за 10 лет состоянии. По данным исследования, лишь 23% американцев позитивно оценивают экономику страны. В последний раз такая негативная общественная оценка экономики в стране наблюдалась в январе 2012 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть