Зрители Fox News разозлились на слова Байдена по поводу экономики США

После публикации телеканалом Fox News сюжета, где президент США Джо Байден рассказал об экономических успехах страны, телезрители эмоционально отреагировали в комментариях к ролику.

В новостном ролике журналисты рассказали о сложностях с цепочками поставок, при этом сам Байден заявил об экономических успехах страны. Однако зрители телеканала не оценили слова лидера страны.

«Федеральная резервная система утратила контроль, и печальный факт состоит в том, что мы, совершенно очевидно, движемся к гиперинфляции», — заявила одна из зрителей телеканала в комментариях.

Также под роликом больше всего комментариев, где пользователи просят прогнать всю администрацию США и заявляют о пустых полках в супермаркетах.

5 мая по данным опроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN, сообщалось, что экономика США находится в худшем за 10 лет состоянии. По данным исследования, лишь 23% американцев позитивно оценивают экономику страны. В последний раз такая негативная общественная оценка экономики в стране наблюдалась в январе 2012 года.