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В Индии решили отложить ремонтные работы крупнейшего НПЗ из-за покупки российской нефти

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Thomas Peter/Reuters

Крупнейшая индийская нефтеперерабатывающая компания Reliance Industries решила отложить ремонтные работы на своем заводе ради закупок нефти из России. Об этом сообщает Bloomberg.

В агентстве указали, что компания покупает у России нефть со скидкой на фоне высоких мировых цен на углеводороды.

В публикации отметили, что заводы компании могут перерабатывать около 1,4 млн тонн баррелей нефти за сутки. При этом организация получает почти 60% выручки после продажи топлива. При этом чистая прибыль Reliance Industries оказалась ниже прогнозируемой. В прошлом квартале компания заработала $2,1 млрд, что ниже прогнозируемых показателей в $2,19 млрд.

4 мая Bloomberg сообщил, что Индия планирует покупать у России нефть по заниженной цене — менее $70 за баррель. В агентстве отметили, что Индия требует от России большую скидку за нефть из-за рисков партнерства с российской стороной.

В середине апреля Indian Oil Corporation отказалась от высокосернистых марок нефти, в том числе — от российской марки Urals. Крупнейшая индийская нефтегазовая компания также отказалась закупать марки Das, Eugene Island, Thunder Horse.

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