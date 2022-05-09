Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде

Рост процентных ставок в мире может привести к глобальному экономическому спаду. Об этом заявил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, сообщает телеканал «360».

Гейтс в настоящее время находится на четвертом месте в рейтинге богатейших людей мира. По данным Forbes, его состояние на 8 мая составляло 129 миллиардов доларов.

Он оценил влияние событий на Украине на мировую экономику как более серьезное, чем было у пандемии.

По его словам, региональный конфликт привел к росту цен на сырье и усугубил проблемы с логистическими цепочками, а также спровоцировал рост государственых долгов. При этом попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки.