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Билл Гейтс предупредил о мировом экономическом спаде

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Рост процентных ставок в мире может привести к глобальному экономическому спаду. Об этом заявил миллиардер, основатель компании Microsoft Билл Гейтс, сообщает телеканал «360».

Гейтс в настоящее время находится на четвертом месте в рейтинге богатейших людей мира. По данным Forbes, его состояние на 8 мая составляло 129 миллиардов доларов.

Он оценил влияние событий на Украине на мировую экономику как более серьезное, чем было у пандемии.

По его словам, региональный конфликт привел к росту цен на сырье и усугубил проблемы с логистическими цепочками, а также спровоцировал рост государственых долгов. При этом попытки стран сдержать инфляцию привели к тому, что они стали повышать процентные ставки.

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