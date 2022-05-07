В Сербии заявили, что доллар может перестать быть мировой резервной валютой

Обозреватель сербской газеты «Печат» Боян Димитриевич заявил, что оплата российского газа в рублях может изменить существующую мировую финансовую систему, основанную на нефтедолларе.

«Решение Владимира Путина <…> может до основания изменить международные экономические отношения и финансовую систему, которая базируется на нефтедолларе как мировой резервной валюте», — написал он.

По мнению Димитриевича, расчеты за газ в рублях могут пошатнуть лидирующее положение доллара.

Ранее Банк России понизил официальные курсы иностранных валют. Официальный курс доллара был установлен на уровне 66,2378 руб. Это на 3 руб. 17,82 коп. ниже предыдущего показателя. При этом евро опустился до 70,0662 руб., что на 2 руб. 71,53 коп. меньше прошлого показателя.

Курс доллара в начале торгов на Мосбирже в четверг, 5 мая, упал ниже 66 руб. впервые с марта 2020 года.

До этого автор Андреа Мураторе на портале Inside Over итальянской газеты Il Giornale заявил, что евро, вероятно, сильно пострадает в нынешней макроэкономической ситуации в связи с ужесточением денежной политики Соединенных Штатов и зависимости Европы от импорта энергоносителей из РФ.