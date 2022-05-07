Саудовскую Аравию упрекнули за отказ помочь Западу с санкциями против России

Обозреватель The Telegraph Джереми Уорнер заявил, что Саудовская Аравия не позволяет Западу «задушить» Москву энергетическим эмбарго. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Автор материала указывает, что отказ от российского сырья — это сложный, экономически болезненный и дипломатически трудный шаг даже для Великобритании, которая не так сильно, как остальные, зависит от импорта из этой страны.

По словам Уорнера, помощь со стороны Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) пригодилась бы в санкциях против России.

По его мнению, Саудовская Аравия должна быть союзником Великобритании и ей необходимо задуматься о том, что она посылает «неудачные геополитические сигналы».

Обозреватель считает, что один из главных экспортеров нефти в мире на данный момент больше напоминает союзника России.

Он добавил, что если государство не увеличит темпы добычи нефти, то спрос на сырье резко упадет, а цены на него рухнут, пошатнув экономику королевства.

Ранее глава разведки Саудовской Аравии и бывший посол в Лондоне и Вашингтоне принц Турки Аль-Фейсал заявил, что саудовцы чувствуют себя разочарованными в США.