В Минпромторге рассказали, какие товары не войдут в перечень параллельного импорта

В Минпромторге России заявили, что продукты питания, алкоголь и табак пока не могут войти в перечень товаров для параллельного импорта. Об этом сообщает ТАСС.

«Коды ТН ВЭД с 1 по 24 отнесены к ведению Минсельхоза России, который высказал позицию о том, что не следует разрешать параллельный импорт пищевой и алкогольной продукции», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что разрешение параллельного импорта на эти группы товаров может привести к росту контрафакта из-за сложности с идентификацией правообладателя такой продукции.

К группе кодов ТН ВЭД от 1 до 24 относятся продукты животного и растительного происхождения, жиры и масла, готовые пищевые продукты, алкогольные и безалкогольные напитки, табак и его заменители.

Ранее российское Министерство промышленности и торговли утвердило список товаров, состоящий из 96 пунктов, разрешенных для параллельного импорта. В список попали деревья и растения, известь и цемент, косметические и фармацевтические компоненты, товары химической промышленности, бумага и картон, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей и прочее.

В конце марта правительство приняло постановление, которое разрешает ввоз в Россию востребованных оригинальных товаров иностранного производства без согласия правообладателей. Ответственность за так называемый параллельный импорт была отменена.