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Booking.com оценил влияние спецоперации на динамику бронирований

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Pascal Rossignol/Reuters

За январь–март 2022 года число бронирований у Booking.com упало на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а без учета России, Белоруссии и Украины — только на 6%. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные сервиса.

По данным сервиса, еще в феврале 2022 года количество бронирований соответствовало уровню 2019 года. После начала спецоперации Booking.com приостановил работу в России и Белоруссии, что привело к падению заказов на этих двух рынках.

Пользователи в целом стали проявлять меньшую активность в бронировании на фоне проведения спецоперации. По данным сервиса, с 28 февраля по 6 марта общее число забронированных ночевок упало на 10% по сравнению с аналогичной неделей 2019 года. В основном число заказов снизилось в России и Восточной Европе. В Западной Европе показатели соответствовали уровню 2019 года. В марте ситуация начала выправляться, следует из статистики сервиса: падение составило 4%.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья направили гендиректору сервиса онлайн-бронирования отелей Booking.com Гленну Фогелю письмо с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам с февраля 2022 года.

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