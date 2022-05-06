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Глава МЭА заявил о глобальном энергетическом кризисе

Глава МЭА Бироль: мир находится посреди первого глобального энергетического кризиса

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Дмитрий Лельчук/РИА «Новости»

Исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль сообщил, что мировое сообщество столкнулось с первым глобальным энергетическим кризисом из-за санкций против России, передает ТАСС.

Как отметил Бироль на брифинге в Вене, Россия является главным экспортером нефти и природного газа в мире, а также крупным игроком на рынке материалов для энергетического сектора.

«Поэтому санкции, которые были введены в отношении России или политические решения из Кремля, имеют и будут иметь большие последствия для энергетического рынка», — сказал он.

5 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что санкционные меры в отношении России могут быть отменены только после консультаций с украинской стороной. Ранее Шольц говорил, что санкции, наложенные на Россию с момента начала спецоперации на Украине, не могут быть сняты без достижения согласия между Москвой и Киевом. Он добавил, что президент России Владимир Путин должен договориться с Украиной, при этом соглашение не должно представлять из себя «навязанный мир».

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