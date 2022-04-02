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Британский дипломат не верит в реальность планов ЕС заместить газ из России в течение года

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Bela Szandelszky/AP

Европа не сможет найти альтернативных поставщиков для замены газа из России, такие вещи не меняются «в одночасье». Такое мнение высказал телеканалу RT британский дипломат Аластер Крук.

Он отметил, что США пообещали предоставить Евросоюзу СПГ, однако в объемах, способных покрыть 4% потребностей, в то время как «требуется обеспечить 40%».

«В текущей ситуации Европа не может найти еще каких-либо поставщиков, чтобы заменить российский газ. Это просто очевидно», — сказал Крук, говоря о том, что заявления «сделать это в течение года» кажутся маловероятными.
«Каким образом? На такой случай имеется план? Это не шутка? Как вы намерены это сделать? Такие вещи не изменить в одночасье», — подчеркнул дипломат.

Также его удивило то, что западные страны не рассматривали ситуацию, что России потребует оплачивать газ в рублях.

«Неужели не думали, к чему это приведет, не учитывали влияние на инфляцию?», — подчеркнул дипломат.

На Россию приходится до 46% поставок природного газа в Европу, и многие, включая Германию и Францию, признают, что в краткосрочной перспективе альтернативы российским энергоносителям нет. Зависимость Европейского союза от импорта природного газа последовательно увеличивалась последние 30 лет. Подробнее в материале «Газета.Ru».

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