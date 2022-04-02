Эксперт Чарный: импорт сырья и реактивов для офисной бумаги в РФ можно заместить за полгода

Эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный заявил, что полностью заместить в России импортируемые компоненты для офисной бумаги и создать упаковку, аналогичную «тетрапаку», можно за три-шесть месяцев. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Основной отбеливатель офисной бумаги, с которым сейчас возникли проблемы — это всего лишь перекись водорода, ее формула известна всем. Производители до сих пор использовали финские отбеливатели, потому что они были самыми дешевыми, но восстановить наше производство трудностей не представляет», — рассказал Чарный.

Он подчеркнул, что полностью произвести импортозамещение компонентов для офисной бумаги и создать упаковку по аналогу «тетрапака» можно приблизительно за три-шесть месяцев.

Ранее стало известно, что российские заводы смогли решить проблему с дефицитом бумаги в стране, заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. Цены на офисную бумагу, по его словам, уже откатываются к уровню февраля-января. Правда, теперь в РФ будут выпускать бумагу бежевого, а не белого цвета. С другой стороны, такая бумага более экологична, отметил Евтухов.