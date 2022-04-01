Франция прекращает поставки шампанского в Россию

Генеральный директор Союза домов шампанского Франции (UMC) Давид Шатийон сообщил о приостановке поставок шампанского в Россию, передает РИА «Новости».

Шатийон подчеркнул, что с начала спецоперации на Украине в Россию не была отправлена «ни одна бутылка шампанского» и дальнейшие перспективы поставок неизвестны, так как они «тесно связаны с геополитической ситуацией».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. Некоторые компании приостановили в РФ свое производство и инвестиционные проекты.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».