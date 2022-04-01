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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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Туроператоры задумались о перевозках россиян на курорты на автобусах

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Туроператоры думают о включении в пакеты курортных туров перевозки на автобусах, пишет «Коммерсантъ».

С начала военной операции на Украине в России закрыта часть аэропортов в центральной и южной части страны. В частности, самолеты не летают до Анапы, Геленджика, Краснодара, Симферополя, а продолжительность рейсов в Сочи выросла с 2,5 до 4 часов.

По словам руководителя «Яндекс Путешествий» Ирины Рейдер, южные регионы в последний месяц заняли лидирующие позиции в сегменте бронирований билетов на автобус. Так, спрос на автобусы в регионы с закрытыми аэропортами вырос в полтора-два раза. Как уточняет заместитель гендиректора «Туту.ру» Сергей Николаев, спрос на автобусные билеты в Краснодар, Анапу и Воронеж увеличился на 12–16%, в Геленджик— на 25%, в Симферополь — на 17%.

Аналогичный тренд прослеживается на других закрытых для самолетов направлениях. Например, автобусный перевозчик Lux Express увеличил частоту рейсов Санкт-Петербург—Таллин и Санкт-Петербург—Хельсинки.

В то же время эксперты сомневаются, что автобусные перевозки смогу полностью заменить авиаперелеты. Ожидается, что средний класс выберет железнодорожный транспорт и автомобили.

Ранее в АТОР сообщили о сдвиге курортного сезона на Черноморском побережье.

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