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Российские туристы вывезли из страны более $300 млрд за 20 лет

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Российские туристы за последние 20 лет вывезли за рубеж более $300 млрд. Они пошли на создание туристической инфраструктуры за рубежом, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече правительства с представителями туристической отрасли.

«Россия на протяжении 20 лет вывезла более $300 млрд, на которые эта инфраструктура отстроилась, развивалась по всем популярным международным направлениям», — отметил Чернышенко.

Он напомнил, что европейское мониторинговое агентство сообщило о потерях в $7 млрд из-за того, что российских туристов не будет в Европе. Поэтому очень важно, чтобы российская туриндустрия смогла найти эти $7 млрд для себя.

18 марта генеральный директор одной из российских турфирм Сергей Ромашкин заявил, что туристической отрасли потребуется около двух месяцев на отработку новых путей для заграничных поездок из России.

По его словам, ранее въездной туризм делился на два основных рынка. Прибытия из Европы давали где-то половину турпотока. Больше всего туристов прибывало из Германии и Франции. Вторым туристическим рынком был Китай, который давал еще около 40% прибытий.

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