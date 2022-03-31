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#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
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В ЕБРР спрогнозировали падение экономики России на 10% в 2022 году

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Alex Grimm/Reuters

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) спрогнозировал снижение экономического роста в России на 10% в 2022 году из-за спецоперации на Украине. Об этом сообщается на сайте организации.

«Санкции в отношении России, как ожидается, сохранятся в обозримом будущем, что после резкого падения ВВП в 2022 году на 10% приведет российскую экономику к стагнации в 2023-м. Это окажет отрицательное влияние на ряд соседних стран в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии»,— отметили в публикации.

В организации добавили, что в 2023 году экономику России ждет нулевой рост. При этом сам прогноз является очень неопределенным, так как есть многочисленные риски, если спецоперация затянется или сырье из России попадет под ограничения.

По прогнозам банка, экономика Украины в 2022 году упадет на 20%. А при скорейшем завершении спецоперации и активном восстановлении инфраструктуры в 2023 году рост составит 23%.

20 марта глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что российской экономике из-за санкций предстоит период адаптации, но запас ее прочности велик. Он назвал неправдивыми заявления о том, что «сейчас все развалится». Он пояснил, что никто не строит иллюзий в плане экономики, но нет и таких вопросов, на которые бы совсем не было ответов.

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