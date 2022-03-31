Австралия вводит 35% пошлины на все товары, ввозимые из России и Белоруссии

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что правительство страны вводит дополнительные пошлины в размере 35% на все товары, импортируемые из России и Белоруссии, чтобы усилить экономическое давление на эти страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство Австралии предпринимает дальнейшие действия для роста экономических издержек России и поддерживающей ее Белоруссии из-за вторжения на Украину. Мы применим дополнительный тариф в размере 35% на весь импорт из РФ и Белоруссии с 25 апреля 2022 года», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии, опубликованном на сайте правительства страны.

Ранее стало известно, что правительство Японии намерено в течение нынешней парламентской сессии внести поправки в законодательство, касающееся тарифных мер, чтобы повысить пошлины на ввоз некоторых видов продукции и сырья из Российской Федерации.

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