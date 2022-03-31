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В Германии обеспокоились прекращением поставок российского газа

Профсоюзы в Германии заявили об угрозе для промышленности из-за отказа от российского газа

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Hannibal Hanschke/Reuters

Немецкие профсоюзы, по информации Bloomberg, заявили, что отказ от поставок энергоносителей из России приведет к серьезным потрясениям в промышленности Германии.

«Взрывные цены на энергоносители, но, прежде всего, возможное газовое эмбарго, сильно ударят по энергоемкой промышленности», - указал президент немецкого химического союза IGBCE Майкл Вассилиадис.

По его оценке, под угрозой остановки сталелитейные, химические и бумажные производства.

Эта ситуация приведет к росту безработицы, сообщают профсоюзы. По их прогнозу, 3,4 млн человек могут потерять работу.

Вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек заявил, что ФРГ не будет платить за поставки природного газа в российских рублях и объявил о введении в действие чрезвычайного плана на случай прекращения поставок энергоносителей со стороны России.

Ранее сообщалось, что антикризисный кабинет правительства Австрии совместно с энергетическим регулятором E-Control объявили об активации раннего предупреждения ЧС на случай, если поставки газа из России прекратятся.

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