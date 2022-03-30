Дерипаска заявил о нехватке в России «порядочных людей с мозгами»

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России нужно уже сейчас задуматься о качественном и современном образовании, которое смогло бы обеспечить страну конкурентными специалистами. Об этом предприниматель написал в Telegram-канале.

«Как показывают последние события, в стране серьезная нехватка порядочных людей с нормальными мозгами», — отметил бизнесмен. По его словам, исправить ситуацию за месяц или год попросту невозможно. Однако это необходимо сделать, так как именно в этом случае можно сделать Россию вольной и великой.

17 марта Дерипаска призвал «распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм». Таким образом он отреагировал на опрос в соцсетях, где за его назначение главой Центробанка проголосовало больше всего пользователей.

По словам Дерипаски, он не метит «ни в какие другие начальники». При этом предприниматель пообещал сделать все «возможное и невозможное» для того, чтобы Россия в будущем не сталкивалась с экономическими трудностями.

После введения новых санкций против России Дерипаска уже призывал покончить с госкапитализмом. «Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал бизнесмен после очередных антикризисных мер Центробанка.