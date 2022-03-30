Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
#Месяц спецоперации. Хроника #Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Премьер Венгрии Орбан: вмешательство в конфликт на Украине стало бы... 11:27
Под Улан-Удэ бывший контрактник напал на воинскую часть 11:18
Олимпийский чемпион ответил на вопрос об альтернативе Вяльбе на посту главы ФЛГР 11:17
Названа причина смерти зрителя на концерте в театре Российской армии... 11:11
Бельгийская художница научилась жить без рук и самостоятельно ухаживать... 11:04
Кристина Резцова отреагировала на критику Вяльбе в адрес лыжницы Степановой 10:58
Минобороны РФ сообщило об уничтожении НПЗ в районе Одессы 10:52
Коллектор назвал способ сократить долг на 50% 10:46
Посол Украины в ФРГ обвинил президента Германии в «паутине... 10:45
В Германии ожидают обеднения граждан из-за ситуации на Украине 10:43

Дерипаска заявил о нехватке в России «порядочных людей с мозгами»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что России нужно уже сейчас задуматься о качественном и современном образовании, которое смогло бы обеспечить страну конкурентными специалистами. Об этом предприниматель написал в Telegram-канале.

«Как показывают последние события, в стране серьезная нехватка порядочных людей с нормальными мозгами», — отметил бизнесмен. По его словам, исправить ситуацию за месяц или год попросту невозможно. Однако это необходимо сделать, так как именно в этом случае можно сделать Россию вольной и великой.

17 марта Дерипаска призвал «распустить Газмяс и закончить весь Госкапитализм». Таким образом он отреагировал на опрос в соцсетях, где за его назначение главой Центробанка проголосовало больше всего пользователей.

По словам Дерипаски, он не метит «ни в какие другие начальники». При этом предприниматель пообещал сделать все «возможное и невозможное» для того, чтобы Россия в будущем не сталкивалась с экономическими трудностями.

После введения новых санкций против России Дерипаска уже призывал покончить с госкапитализмом. «Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм», — написал бизнесмен после очередных антикризисных мер Центробанка.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть