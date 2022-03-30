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Segezha Group стала лидером по заготовке леса в России за 2021 год

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

По итогам 2021 года Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» (AFKS) Владимира Евтушенкова, оказалась лидером среди заготовителей леса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).

Из-за покупок новых активов общий объем заготовки предприятиями Segezha в 2021 году составил 14,5 млн куб. м, что позволило опередить таких лидеров рынка как группа «Илим», принадлежащая Захару Смушкину, братьям Борису и Михаилу Зингаревичам и американскую International Paper с объемом заготовки за 2021 год в 12,29 млн куб. м, отметили авторы исследования.

В документе подчеркнули, что всего за три года (2019-2021) Segezha Group увеличила заготовку леса в 2,6 раза.

Кроме крупных холдингов активно вырубают и заготавливают лес обычные граждане. За 2021 год всего было вырублено 11,4 млн куб. м. леса, что на 8,2% меньше показателей 2020 года.

Однако в 2021 году по объему лесозаготовки резко выросли исправительные учреждения ФСИН. Они за год увеличили вырубку на 22,7%, до 1,85 млн куб. м. В основном этим занимаются территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Иркутской и Архангельской областях, где больше всего лесных ресурсов, добавили в Рослесхозе.

В начале февраля представители лесоперерабатывающей отрасли обратились в Генпрокуратуру и к бизнес-омбудсмену Борису Титову с тем, что переход с бумажного на электронный документооборот может привести к остановке лесоперерабатывающих предприятий России.

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