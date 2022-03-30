Segezha Group стала лидером по заготовке леса в России за 2021 год

По итогам 2021 года Segezha Group, подконтрольная АФК «Система» (AFKS) Владимира Евтушенкова, оказалась лидером среди заготовителей леса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследование «Рослесинфорга» (подразделение Рослесхоза).

Из-за покупок новых активов общий объем заготовки предприятиями Segezha в 2021 году составил 14,5 млн куб. м, что позволило опередить таких лидеров рынка как группа «Илим», принадлежащая Захару Смушкину, братьям Борису и Михаилу Зингаревичам и американскую International Paper с объемом заготовки за 2021 год в 12,29 млн куб. м, отметили авторы исследования.

В документе подчеркнули, что всего за три года (2019-2021) Segezha Group увеличила заготовку леса в 2,6 раза.

Кроме крупных холдингов активно вырубают и заготавливают лес обычные граждане. За 2021 год всего было вырублено 11,4 млн куб. м. леса, что на 8,2% меньше показателей 2020 года.

Однако в 2021 году по объему лесозаготовки резко выросли исправительные учреждения ФСИН. Они за год увеличили вырубку на 22,7%, до 1,85 млн куб. м. В основном этим занимаются территориальные подразделения ФСИН в Красноярском крае, Иркутской и Архангельской областях, где больше всего лесных ресурсов, добавили в Рослесхозе.

В начале февраля представители лесоперерабатывающей отрасли обратились в Генпрокуратуру и к бизнес-омбудсмену Борису Титову с тем, что переход с бумажного на электронный документооборот может привести к остановке лесоперерабатывающих предприятий России.