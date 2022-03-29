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Песков заявил, что Россия не будет поставлять газ бесплатно

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Dmitry Lovetsky/AP

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление о якобы планах стран G7 отклонить требование РФ платить за газ в рублях. Об этом представитель Кремля заявил во время брифинга.

«Газ бесплатно никто поставлять не будет. Оплачивать его можно только в рублях. Компании должны понимать изменившуюся конъюнктуру и обстановку, которая возникла в условиях экономической войны...» — сказал Песков.

По словам Пескова, по поручению президента РФ Владимира Путина до 31 марта все модальности разрабатываются, чтобы эта система была проста, понятна.

«Россия была, есть и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Россия заинтересована в продаже своего газа. Мы уверены, что у нас лучший по предложению газ на рынке в плане ритмичности поставок, цены и надежности. Лучше российского газа нет, все другие опции хуже. Это реальность», — заключил Песков.

28 марта Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

При этом вице-канцлер Германии Роберт Хабек отмечал, что министры стран G7 не станут платить РФ за газ в рублях.

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