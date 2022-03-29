Спрогнозирован доллар за 70 рублей

Ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков считает, что рубль вполне может вернуться к уровням, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса. По его оценке, российская валюта фундаментально недооценена. Но для этого, отметил эксперт в комментарии «Прайм», должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро.

Тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл, указал Кочетков. По его оценке, это поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.

Также специалист считает, что любой кризис завершается, и завершиться этот.

Без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55–65 за доллар, заключил Кочетков. Он также считает, что стабилизация внешнеполитической ситуации способна вернуть курс к значениям около 70 рублей, в крайнем случае — 80–90 за доллар.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер рассказал, что перевод торговли газом с недружественными странами в рублевую зону являются весомым фактором, обещающим дальнейший рост курса рубля. Как отметил специалист, другие факторы, которые сделают рубль сильнее — это низкий импорт, высокие цены на сырьевых рынках, «заморозка» торгов на бирже РФ для нерезидентов, сокращение перетока иностранных валют.