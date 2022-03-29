Япония отказалась расплачиваться за российский газ в рублях

Власти Японии попросят свои компании не расплачиваться за поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в рублях при поступлении подобных запросов со стороны РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

По его словам, на данный момент не известно, подпадают ли заключенные японскими компаниями контракты на поставки СПГ из России под требование об уплате в рублях.

Мацуно добавил, что в соответствии с договоренностями на уровне G7 правительство намерено просить японские компании не принимать подобные требования.

28 марта президент России Владимир Путин поручил правительству, Банку России и ПАО «Газпром» реализовать меры по переводу на рубли расчетов за газ с недружественными странами до 31 марта.

Позже страны G7 приняли решение призвать местные компании не принимать счета в рублях за поставки российского газа. Отмечается, что соглашение было достигнуто на чрезвычайном совещании министров энергетики Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Соединенных Штатов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена заниматься благотворительностью и осуществлять подачу Европе своего природного газа бесплатно.