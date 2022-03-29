Власти Египта рассказали о пострадавшем туризме из-за кризиса на Украине

Туристическая отрасль Египта несет серьезные потери из-за кризиса на Украине и оттока туристов из РФ и Украины. Египетские власти ищут альтернативные рынки, сообщил министр туризма и древностей Халед аль-Анани. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на издание «Аш-Шурук».

По его словам, Египет пытается настроиться на британский рынок.

«Мы приветствуем туристов из всех стран мира и стремимся предоставить им лучшие услуги и удобства для комфортного отдыха в Египте», — заявил Халед аль-Анани.

Россия и Великобритания на протяжении многих лет занимали первые места по числу отдыхающих в Египте, но после авиакатастрофы на Синае, на лидирующие позиции вышли граждане Украины.

После пандемии авиасообщение с египетскими курортами было возобновлено в августе прошлого года. Но в начале марта полеты из России в Египет полностью прекратились, Россия эвакуировала туристов домой. Застряли в Египте и тысячи украинских туристов.