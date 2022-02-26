Карты российских банков будут работать в РФ, несмотря на «блокирующие» санкции

Карты российских банков, против которых были введены санкции, будут и дальше работать внутри страны. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Национальной системы платежных карт (НСПК).

По информации РБК, международная платежная система Mastercard уведомила банки, которые попали под «блокирующие» санкции США, о приостановке их участия в системе. Как заявили источники издания, участие приостанавливается с 16.00-17.00 мск 26 февраля. Они также утверждают, что в уведомлении о приостановке участия в адрес одного из банков, которое есть в распоряжении РБК, говорится, что такое решение было принято Mastercard из-за нарушений правил платежной системы, поскольку банки не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard — «Газета.Ru»), по мнению их правообладателя.

«Внутрироссийские межбанковские операции по картам международных платежных систем, выпущенным российскими банками, будут работать», — рассказали в НСПК.

Отмечается, что такие операции будут и дальше обрабатываться Национальной системой платежных карт.

Однако по картам международных платежных систем, которые выпустили банки, оказавшиеся под санкциями (ВТБ, «Открытие» и их дочерние банки, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк), невозможно будет проводить операции с помощью Apple Pay и Google Pay. При этом все операции по оплате покупок и услуг, в том числе в интернет-магазинах, будут доступны клиентам с помощью банковской карты – по контактной или бесконтактной технологии, указали в пресс-службе.

У держателей карт данных банков не получится расплатиться за границей и на иностранных интернет-сайтах. Средства всех клиентов банков сохранены на счетах, все операции доступны, добавили в НСПК.

Ранее в ВТБ заявили, что санкции никак не отразятся на клиентах банка.

25 февраля Банк России и правительство России приняли решение оказать любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.