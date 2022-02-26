В ОП считают, что России нужно сделать ставку на малый и средний бизнес в условиях санкций

Директор АНО «Центр мониторинга развития промышленности», первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Илья Семин рассказал о том, как экономика России может противостоять санкциям.

«Правительство и ЦБ держат ситуацию под контролем. Возможные рассуждения об отключении от SWIFT обсуждаются еще с 2014 года. Для экономики будут последствия, но временного характера. Отключение от SWIFT может разрушить всю экономическую целостность участников системы международных переводов. На систему внутренних переводов такой сценарий никак не повлияет», — сказал он.

Также Семин рассказал, какие меры помогут оказать поддержку бизнесу.

«Я бы выделил 4 меры поддержки в таких условиях. Во-первых, создание программ по долгосрочному кредитованию российских компаний. Создание продуктов, которые позволяли бы компаниям получать кредиты с маленькими процентами, позволило бы ориентированным на внутренний рынок компаниям выстраивать свои программы развития и создавать рабочие места.

Во-вторых, нужны программы поддержки спроса на товары и услуги. Поддерживая внутренний спрос, в конечном итоге оказывается и поддержка внутреннего производителя.

В-третьих, необходим новый рывок в отдельных отраслях импортозамещения. Все последние годы Минпромторг занимался программами, которые позволят снизить эффект технологических санкций.

Также нужно выстраивать цепочки кооперации с более предсказуемыми странами, которые ведут более прагматичную экономическую политику. Такие страны как Китай, Индия и арабские страны не подвержены влиянию безответственных политиков и готовы выстраивать с Россией долгосрочные кооперационные цепочки», — отметил Семин.

По его словам, в ответ на санкции в России нужно сделать ставку на малый и средний бизнес.

«Необходимо освободить на несколько лет от плановых и внеплановых проверок, дать максимальный зеленый свет малому бизнесу, поддерживать любую частную предпринимательскую инициативу. В России очень креативный народ, который найдет возможности занять освободившиеся рынки своей продукцией», — заключил он.