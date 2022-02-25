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Поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» прекратились

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Иван Руднев/РИА «Новости»

Реверсные поставки из Германии в Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» прекратились, сообщает РИА «Новости».

По информации компании Gascade на 25 февраля, объем поставок по газопроводу составлял около 280 тыс. кубометров в час, с 17.00 до 18.00 поставок не было.

С 21 декабря газопровод «Ямал-Европа» с 21 декабря работает в режиме реверса: поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.

В январе «Газпром» не стал бронировать магистраль на месяц вперед, как ранее, однако он все же сможет воспользоваться ею в феврале, выкупая необходимые транзитные объемы на суточных аукционах. На январь «Газпром» все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.

Ранее Еврокомиссия выразила желание сделать США основным поставщиком газа в ЕС. На нынешний момент эту позицию занимает Россия.

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