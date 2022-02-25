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Швейцария запрещает финотношения с 363 физлицами и 4 юрлицами из РФ

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Global Look Press

Федеральный департамент по экономическом делам, науке и образованию опубликовал заявление, согласно которому Швейцария вводит запрет на финансовые отношения с 363 физическими и 4 юридическими лицами из санкционного списка Евросоюза, введенного против России за начало операции по демилитаризации Украины, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Швейцария не вводит собственные санкции против России, однако Конфедерация заявила о том, что «примет как есть» те ограничения, которые были приняты Евросоюзом в отношении Москвы. Данный шаг был сделан для предотвращения обхода санкций через территорию нейтральной Швейцарии.

«Приложение 3 (Запрет на новые деловые отношения) расширяется в соответствии с рядом решений, принятых ЕС. Это сделано для того, чтобы предотвратить обход через территорию Швейцарии целевых санкций, принятых ЕС 21 и 23 февраля. Финансовым посредникам в Швейцарии теперь запрещено вступать в новые деловые отношения с 363 новыми физическими и 4 юридическими лицами», - говорится в заявлении.

Власти подчеркивают, что принятые меры не являются санкциями, но ограничения полностью повторяют евросоюзные.

Добавляется, что финансовые посредники, которые имеют деловые отношения с санкционными лицами, компаниями или организациями обязаны немедленно сообщить о них в Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO).

23 февраля стало известно, что ЕС официально ввел антироссийские санкции в связи с признанием ДНР и ЛНР.

Под санкции ЕС попал 351 депутат Государственной думы, проголосовавший за признание республик, а также 27 российских физических и юридических лиц. Ограничения предусматривают запрет на поездки в европейские страны и заморозку расположенных там активов. Кроме того, Брюссель перекрыл доступ России к своим финансовым рынкам, а также ограничил деятельность банков, которые поддерживают действия Кремля в ДНР и ЛНР.

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Санкции против России
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