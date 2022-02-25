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#Операция на Украине #Коронавирус
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В Германии объяснили последствия санкций ЕС для России

Минфин ФРГ: санкции ЕС означают полную блокаду российских банков и прекращение бизнеса с РФ

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Wolfgang Rattay/Reuters

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что санкции ЕС из-за операции на Украине означают полную блокаду российских банков и прекращение бизнеса с Москвой. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что транзакции еще доступны для оплаты поставок газа или чтобы немецкие компании могли осуществлять переводы собственным дочерним предприятиям в России.

«Другие шаги возможны, но нужно продумать их воздействие. Речь идет о том, что последствия должна ощущать российская экономика», — сказал министр.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден рассказали о новых санкциях, которые вводятся из-за начала российской операции на Украине. Так, Великобритания запретила полеты «Аэрофлота» на свою территорию, ввела санкции против «Уралвагонзавода», «Ростеха», корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и руководства ОАК, «Сибура», Промсвязьбанка и ВТБ. Ограничения со стороны США коснутся ВТБ, банка «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка, а также 12 «дочек» «Открытия» и 22 «дочек» Совкомбанка.

Ранее сообщалось, что Банк России и правительство России окажут любую необходимую поддержку российским банкам, попавшим под санкции со стороны Европейского союза, Великобритании и Соединенных Штатов.

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Санкции против России
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