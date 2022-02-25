В Госдуме назвали несмертельным отключение России от SWIFT

Глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что если Россию отключат от международной системы платежей SWIFT, то это не драматично и не смертельно. Об этом сообщает ТАСС.

«Отключение России от SWIFT — это, конечно, неприятная штука, но она не драматична и не смертельна, поскольку SWIFT появился в середине 1990-х годов, до этого использовались другие каналы передачи финансовой информации. Очевидно, они могут быть восстановлены», — сказал парламентарий.

Он напомнил, что в России есть аналог SWIFT — Система передачи финансовых сообщений. В настоящий момент ею пользуются свыше 400 крупнейших российских организаций.

Ранее Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Лондон работает с союзниками над тем, чтобы отключить Россию от SWIFT.

До этого газета Financial Times сообщала, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «очень сильно» настаивает на отключении России от международной системы платежей SWIFT. По информации издания, британский премьер надеется, что это нанесет серьезный удар по российским банкам и их способности совершать операции за пределами своих границ.