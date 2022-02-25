В Китае поднялись цены на уголь из-за ситуации на Украине

Цены на уголь в Китае стали расти на фоне военной операции на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Спрос на уголь в КНР стал резко расти, что привело к увеличению цены, так как покупатели увидели риски в перебоях с поставками энергии, отметили в агентстве.

«Пока эта напряженность сохраняется, мы, вероятно, увидим, что цены останутся высокими», — поделился аналитик Shaw & Partners Ltd Питер О'Коннор.

Агентство государственного планирования Китая объявило о новых мерах по снижению цен на уголь. Однако эксперты отметили, что каким бы большим не был рынок угля в Китае, он не может оградиться от роста цен на энергоносители.

Правительство Китая все слабее удерживает контроль над ситуацией в ценах на энергоносители. Это связно и с ростом цен на нефть, и с рекордным повышением цен на газ, посчитали в агентстве.

В публикации указали, что если Китай не сможет сдерживать цены на уголь, то это отразится на промышленной базе страны, которая не очень хорошо защищена от скачков цен на электроэнергию.

В начале января эксперты энергорынка заявили, что в 2022 году в Азии может начаться угольный кризис из-за дефицита ресурса на рынке. Индонезия до конца января запретила отгрузки угля за границу ради обеспечения внутреннего рынка. Если запрет будет продлен и начнутся морозы, то в Азии может начаться энергетический кризис ничуть не слабее европейского.