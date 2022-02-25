ЕС запретит продажу всех самолетов и оборудования в рамках второго пакета санкций

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пресс-конференции по результатам внеочередного саммита ЕС заявила, что второй пакет санкций Евросоюза затронет 70% российского банковского рынка и ключевые госкомпании, в том числе в оборонном секторе, сообщает ТАСС.

По ее словам, ЕС также намерен ввести запрет на продажу всех самолетов и оборудования российским авиакомпаниям. Касаясь темы визовых ограничений для россиян, дер Ляйен отметила, что новыми санкциями ЕС хочет сделать так, чтобы у российских дипломатов и бизнесменов больше не было «привилегированного доступа» в Евросоюз.

Заводы Airbus расположены в ряде стран Европы, Китае, Индии и США. При этом окончательная сборка самолетов производится во французской Тулузе и немецком Гамбурге.

Глава ЕК также подчеркнула, что санкции Евросоюза помешают России в переработке и продаже нефти.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации в Донбассе в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Ранее стало известно, что главы государств и правительств стран Евросоюза в ходе экстренного саммита в Брюсселе готовят третий пакет санкций против России, который могут ввести в случае продолжения текущей ситуации на Украине или ее ухудшении.