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Япония замораживает активы ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия»

Минфин Японии принял решение о заморозке активов ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия»

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Reuters

Япония приняла решение о заморозке активов ВЭБ, Промсвязьбанка и банка «Россия» в рамках санкционных мер против России в связи с военной операцией по защите Донбасса. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр финансов Японии Сюнъити Судзуки, сообщает ТАСС.

Накануне стало известно, что Япония ввела новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Токио заморозил выдачу виз россиянам и активы финансовых учреждений, а также ограничил экспорт товаров организациям, которые связаны с военным сектором.

Помимо этого, премьер-министр Фумио Кисида сообщил, что энергетический сектор было решено исключить из списка санкций в отношении России по согласованию с США и другими государствами.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Санкции против России
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