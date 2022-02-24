«Макдоналдс» объявил о закрытии своих ресторанов на Украине

McDonald's приняла решение временно закрыть свои рестораны на территории Украины. Об этом сообщается на официальной странице украинского представительства сети в Instagram.

«Мы решили закрыть все наши рестораны в Украине. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас, и делать то, что мы делаем лучше всего — дарить вкусные и прекрасные моменты! Берегите себя», — говорится в сообщении.

Закрытие ресторанов происходит на фоне военной спецоперации по защите Донбасса. В ответ Украина ввела военное положение на всей территории страны.

После этого многие украинцы начали уезжать из обстреливаемых городов. Жители Киева, Харькова и других городов стоят в километровых пробках, покидают свои дома и прячутся в метро.