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Производители хлеба получат субсидии из бюджета до конца марта

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Depositphotos

Минсельхоз собирается довести субсидии до производителей хлеба до конца марта. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут во время визита в Татарстан, передает ТАСС.

«У нас наметилась тенденция роста цен потребительских на хлеб. Чтобы поддержать наших хлебопеков, чтобы создать им определенный уровень комфорта в их деятельности, но при этом стабилизировать цены на хлеб, мы повторим меры прошлого года, то есть будем делать субсидии на килограмм хлеба», — поделилась замминистра.

Лут отметила, что в 2021 году размер компенсации составлял 2 рубля за килограмм. В 2022 году он уже составит 2,5 рубля.

По ее словам, постановление о субсидиях уже на выходе, и до конца марта средства уже смогут поступить в регионы, которые, в свою очередь, должны довести их до хлебопеков.

В начале февраля российский союз пекарей (РСП) попросил Минсельхоз разобраться с ритейлерами, которые требуют снизить отпускные цены для поддержания собственной рентабельности и грозят выводом продукции из ассортимента.

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