Производители хлеба получат субсидии из бюджета до конца марта

Минсельхоз собирается довести субсидии до производителей хлеба до конца марта. Об этом сообщила первый замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут во время визита в Татарстан, передает ТАСС.

«У нас наметилась тенденция роста цен потребительских на хлеб. Чтобы поддержать наших хлебопеков, чтобы создать им определенный уровень комфорта в их деятельности, но при этом стабилизировать цены на хлеб, мы повторим меры прошлого года, то есть будем делать субсидии на килограмм хлеба», — поделилась замминистра.

Лут отметила, что в 2021 году размер компенсации составлял 2 рубля за килограмм. В 2022 году он уже составит 2,5 рубля.

По ее словам, постановление о субсидиях уже на выходе, и до конца марта средства уже смогут поступить в регионы, которые, в свою очередь, должны довести их до хлебопеков.

В начале февраля российский союз пекарей (РСП) попросил Минсельхоз разобраться с ритейлерами, которые требуют снизить отпускные цены для поддержания собственной рентабельности и грозят выводом продукции из ассортимента.