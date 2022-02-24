Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Шольц анонсировал новые санкции против России «уже сегодня» 14:23
В Кремле оценили возможность смены правительства на Украине 14:23
Песков ответил на вопрос о сроках окончания военной операции в Донбассе 14:21
Песков: Россия ведет не войну, а спецоперацию 14:20
РБК: в Кремле пройдет встреча президента с бизнесом на фоне ситуации вокруг... 14:19
Песков заявил, что цели операции в Донбассе будут достигнуты 14:16
Попавшая на украинский «Голос» дочь Меладзе перенесла серьезную операцию 14:14
В Кремле прокомментировали разрыв Украиной дипломатических связей с Россией 14:12
Кремль выразил уверенность в поддержке со стороны граждан России 14:10
Премьер-министр Нидерландов призвал ввести санкции против Путина 14:09

Песков считает ожидаемой реакцию рынков на события в Донбассе

Песков: власти России прогнозировали эмоциональную реакцию рынков на события в Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Xu Congjun/Depositphotos

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти прогнозировали эмоциональную реакцию рынков и финансового сектора на проведение спецоперации в Донбассе.

«Эмоциональная реакция рынков и финансовой сферы прогнозировалась. Для того, чтобы период эмоциональной реакции был максимально коротким, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности. Это неизбежная эмоциональная реакция, но она несомненно выровняется», — сказал он на брифинге.

Ранее в четверг Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке, а также предписал брокерам временно остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Все новости на тему:
Военная операция в Донбассе
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть