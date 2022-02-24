Песков считает ожидаемой реакцию рынков на события в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти прогнозировали эмоциональную реакцию рынков и финансового сектора на проведение спецоперации в Донбассе.

«Эмоциональная реакция рынков и финансовой сферы прогнозировалась. Для того, чтобы период эмоциональной реакции был максимально коротким, были предприняты все необходимые меры. Был создан необходимый запас прочности. Это неизбежная эмоциональная реакция, но она несомненно выровняется», — сказал он на брифинге.

Ранее в четверг Банк России принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации на финансовом рынке, а также предписал брокерам временно остановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынке.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина ввела военное положение на всей территории страны.

В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы. По предварительным данным, они доносятся из воинских частей ВСУ. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.