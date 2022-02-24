В минэкономике ФРГ заявили о невозможности запуска «Севпотока--2» из-за Донбасса

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#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
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Global Look Press

Глава министерства экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что после военной операции России на Донбассе Берлин будет вынужден покупать газ и уголь у других государств, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе, в том числе из-за введенных против России санкций США, запуск российского газопровода «Северный потока — 2» невозможен.

После признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик целый ряд стран начали вводить санкции в отношении российских физлиц и компаний, а также распространяют действие рестрикций на территорию республик Донбасса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

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Военная операция в Донбассе
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