Корпорация МСП составила календарь для предпринимателей на март этого года

Корпорация МСП совместно с Минэкономразвития составили ежемесячный календарь предпринимателя на март, который напоминает, до какого числа малому и среднему бизнесу необходимо сдать отчетность, внести взносы и уплатить налоги, сообщает пресс-служба корпорации. Полная версия размещена на МСП.РФ.

В Корпорации МСП отметили, что одной из основных задач бизнеса в марте является – отчитаться за предыдущий год и сдать налоговые декларации, по которым Налоговая служба принимает решение о включении компании в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Если не сдать налоговую декларацию за год, то предприятие будет исключено из реестра и потеряет право на многие меры поддержки.

«Для малого и среднего бизнеса очень важно вовремя сдать годовую налоговую декларацию, так как без нее компания будет исключена из реестра субъектов МСП», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он подчеркнул, что включение в реестр дает возможность получения многих видов поддержки.

Кроме того, в календаре отмечается, что до 1 марта необходимо уплатить земельный и транспортный налоги, а также налог на имущество организаций за 2021 год, срок уплаты которого теперь является единым во всех регионах.

Также до 1 марта организации и ИП с работниками или привлекающие исполнителей по гражданским договорам должны сдать отчетность по ним: в налоговую инспекцию – расчет 6-НДФЛ за 2021 год, а в отделение пенсионного фонда – отчет СЗВ-СТАЖ за 2021 год. В Пенсионный фонд также необходимо предоставить отчет СЗВ-М о всех застрахованных лицах. Если в феврале были кадровые изменения, то в этот же срок нужно сдать также отчет СЗВ-ТД

Помимо этого, до 15 февраля организациям и ИП с работниками необходимо уплатить страховые взносы за работников: на пенсионное, медицинское и социальное страхование – в налоговую инспекцию, на страхование от несчастных случаев на производстве – в Фонд социального страхования.

Организациям и ИП с выручкой до 2 млн рублей за три предыдущих месяца, либо использующих ЕСХН с доходом до 70 МЛН рублей за прошлый год до 21 марта необходимо передать уведомления об освобождении от НДС.

До этой же даты импортеры товаров из стран ЕАЭС должны уплатить косвенные налоги – НДС и акцизы – за февраль и представить по ним декларации.

Кроме того, до 25 марта самозанятые и ИП на НПД уплачивают налог на профессиональный доход за февраль. Организациям и ИП на общем режиме налогообложения требуется уплатить НДС.