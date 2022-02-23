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США введут санкции против оператора «Северного потока — 2»

CNN: США собираются ввести санкции против оператора «СП — 2» Nord Stream 2 AG

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Global Look Press

Администрация США в ближайшее время введет санкции против компании-оператора российского газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG. Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По словам чиновника, санкции против материнской компании Nord Stream 2 AG, зарегистрированной в Швейцарии, материнской компанией которой является «Газпром», фактически являются похоронным звоном для проекта.

Отмечается, что этот шаг знаменует собой значительный сдвиг в политике администрации в отношении «Северного потока — 2», так как ранее президент США Байден выступал против жестких мер в отношении газопровода, чтобы не испортить отношения с Германией.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил Минэкономики остановить сертификацию «Северного потока — 2». Речь идет об отзыве документа, на основании которого Федеральное сетевое агентство проводило сертификацию оператора газопровода.

Такое решение было озвучено после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам Шольца, газопровод пока невозможно сертифицировать из-за «последних действий» РФ.

Министр экономики Германии Роберт Хабек в свою очередь не исключил, что решение кабмина не означает, что проект никогда не будет запущен.

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