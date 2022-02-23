Московские ветераны и труженики тыла к 9 мая получат до 25 тыс. рублей

Москва выплатит ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в честь Дня Победы от 10 до 25 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла будет выплачена единовременная материальная помощь в связи с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», — говорится в сообщении.

Помощь получат 66 050 ветеранов-москвичей. Среди них — инвалиды и участники ВОВ, военнослужащие, награжденные орденами и медалями СССР за службу в армии с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. и лица, награжденные медалью «За оборону Ленинграда». Также —

военнослужащие, которые проходили в войну службу в частях, не входивших в состав действующей армии. Наконец, инвалиды с детства по ранению, контузии или увечью.

На выплату смогут рассчитывать лица, награжденные знаком «Почетный донор СССР» за сдачу крови в 1941–1945 гг., бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, труженики тыла и родившиеся до 31 декабря 1931 г. Помощь получат и участники обороны Москвы, бывшие жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и вдовы военнослужащих, погибших в годы войны.

В 2021 году выплаты ветеранам ВОВ и труженикам тыла также составили 10–25 тыс. рублей. Размер помощи увеличили два года назад – к 75-летию Дня Победы.