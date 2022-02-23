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Великобритания пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание RT

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Британское правительство собралось пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание RT. Об этом во время выступления в Палате общин британского парламента заявил премьер-министр страны Борис Джонсон, передает ТАСС.

«Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT», — отметил британский политик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова почти сразу же прокомментировала слова Джонсона, отметив, что деятельность СМИ контролирует британский кабмин, а не медиа-регулятор.

«Спасибо за признание. Это бесценно», — подытожила она.

В начале февраля немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Уточняется, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они «нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)».

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