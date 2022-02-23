Польша не станет вводить отдельные от ЕС санкции против России

Польша не будет вводить свои отдельные санкции против России, так как экономика страны не выдержит последствий. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает ТАСС.

«Самые серьезные реальные последствия имеют те санкции, которые солидарно накладывает весь Запад», — отметил политик.

Он поделился, что будь Польша более сильной страной с мощной экономикой, то могла бы сама наложить санкции в отношении России, которые стали бы для нее чувствительными. Однако политика, по словам Моравецкого, – «искусство реальных действий», поэтому тут есть реальные последствия.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости регионов Донецка и Луганска. После этого, санкции в отношении России ввели США, Великобритания, Евросоюз, Австралия, Канада.