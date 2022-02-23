Убытки от водной блокады Крыма составили ₽150 млрд

Убытки от водной блокады Крыма со стороны Украины на полуострове оценили в 150 млрд рублей. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комитета по законодательству парламента региона, замглавы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.

«В процессе рассмотрения иска к Украине из-за водной блокады сумма ущерба будет только расти. К иску в ходе его рассмотрения могут присоединиться любые юридические лица, поскольку убытки от водной блокады понесли фактически все участники экономической деятельности республики», — отметил Трофимов.

По его словам, в Крыму была проделана самая сложная часть работы, чтобы обосновать позицию по привлечению к ответственности Украины. Также была доказана вина ответчика.

В августе следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об экоциде после перекрытия Северо-Крымского канала со стороны Украины. Глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что имена причастных к блокаде полуострова установлены.

До присоединения Крыма к России в 2014 году водоснабжение полуострова большей частью зависело от материковой части Украины: вода поступала из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году украинские власти построили в Херсонской области дамбу, после чего пресная вода прекратила поступать на полуостров. В Крыму и Москве сравнивали такие действия с геноцидом. В Киеве заявляли, что возобновят водоснабжения только после фактического возврата полуострова в состав Украины.