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Продавцы назвали самые популярные маркетплейсы в России

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Самым популярным маркетплейсом в России у продавцов по итогам 2021 года стал Wildberries, которому отдали предпочтение более 18% респондентов. Об этом сообщается в исследовании облачного сервиса «МойСклад» (есть у «Газеты.Ru»).

Стразу на трех площадках — Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет — торгуют 15,1% участников опроса. Еще 13,3% выбрали для себя только Ozon. 12% продавцов используют для продажи товаров Ozon и Wildberries. Еще 7,1% отметили, что продают свои товары на Яндекс.Маркет и Ozon, а 3,5% — продают свои товары сразу на пяти площадках: Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет и AliExpress.

Чуть больше четверти опрошенных (26,8%) продают на маркетплейсах товары для дома и ремонта. Второе место у одежды и обуви, о продаже которых заявили 22,1% респондентов. Замыкают тройку товары для здоровья и красоты с результатом 16,9%.

46,4% участников опроса отметили, что основную прибыль им приносят маркетплейсы. Еще 20,7% указали на розницу. 14,2% опрошенных отметили, что прибыль им приносят интернет-магазины, 11,4% — оптовые продажи, а 7,1% заявили, что основным каналом прибыли стали соцсети.

В начале февраля в пресс-службе «AliExpress Россия» заявили, что по итогам 2021 года сервис стал самым посещаемым в России маркетплейсом. Общий оборот товаров за год вырос на 46%. Ежемесячная аудитория площадки в России составила более 35 млн человек с годовым оборотом более 306 млрд руб., что почти в полтора раза больше показателей 2020 года.

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