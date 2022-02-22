Российские туристы в январе побили допандемийный рекорд посещаемости Турции

Россия оказалась лидером по прибытиям туристов в Турцию в январе 2022 года, побив рекорд до начала пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), ссылаясь на данные министерства культуры и туризма страны.

По данным турецкого министерства, в страну за январь 2022 года было совершено 1 286 666 поездок, из которых более 134 тыс. совершили россияне. При этом данный показатель стал рекордным, так как в январе 2019 года россияне совершили 91,7 тыс. поездок.

Также изменились предпочтения россиян по месту путешествия. Если в январе 2020 года более 43% посещений приходилось на Анталью, то уже в январе 2022 года это значение уменьшилось до 32,2%. Зато значительно возросла популярность Стамбула. Если до пандемии, в январе 2020 года, на этот город приходилось 48,6% от российского турпотока, то уже в январе 2022 года эта доля превысила 64%.

Туроператоры отметили, что Стамбул стал пользоваться популярностью с начала зимы. Это связано с тем, что большинство всех близких экскурсионных и городских зарубежных направлений для россиян было закрыто, а Стамбул стал определенной заменой.

В начале февраля сообщалось, что после окончания акций раннего бронирования цены на путешествия в Турцию взлетят минимум на 50% по сравнению с показателями 2021 года, а в некоторых сегментах могут подскочить и на 60%.