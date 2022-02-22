Пенсионерам пообещали рост зарплаты при определенных условиях

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал об изменениях в начислении зарплат работникам пенсионного возраста в 2022 году. По его словам, новшества коснутся увеличения предельной величины базы для начисления взносов в ПФР, индексации социальных и государственных пенсий и нового размера МРОТ. Об этом эксперт сообщил агентству «Прайм»

По информации Гиринский, в России МРОТ на уровне 13 890 рублей и, если зарплата пенсионера не достигает этого значения, то будет поднята для этого уровня.

Гиринский отметил, что для работников государственных и муниципальных организаций, у которых зарплата повышается на основании отдельных нормативных актов, могут быть исключения.

Ранее преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН, прокурор Мария Кормилицына заявила, что за получение пенсий путем обмана грозит серьезное наказание.

Так, статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за хищение в сфере социальных выплат. Эти преступления наносят ущерб как бюджету, так и внебюджетным государственным фондам, отметила Кормилицына. Речь идет о выплатах, которые злоумышленники получают обманным путем. А именно, они предоставляют заведомо ложную информацию, дающую право на социальную выплату.