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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Air France отменила рейсы на Украину 22 февраля

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Французская авиакомпания Air France отменила запланированные на 22 февраля рейсы в Киев и обратно из-за ситуации с безопасностью на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В пресс-службе подчеркнули, что перевозчик постоянно следит за развитием геополитической ситуации на территориях, куда летают его самолеты, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности пассажиров.

«В связи с ситуацией на месте и в качестве меры предосторожности рейсы AF1752 и AF1753 в и из Киева во вторник, 22 февраля 2022 года, отменены», — заявили в Air France.

Ранее стало известно, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) начала перевод самолетов за границу по требованию лизингодателей.

Также сообщалось, что власти Украины выделили почти $600 млн на сохранение авиарейсов.

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