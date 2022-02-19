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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Джонсон заявил, что экономических санкций против РФ может быть недостаточно

Джонсон пригрозил наложить санкции на отдельных лиц и стратегически важные для РФ предприятия

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Kenzo Tribouillard/Pool via Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экономических санкций против России в случае ее вторжения на Украину может быть недостаточно, поэтому Лондон готов наложить ограничения отдельных лиц и стратегически важные для Москвы предприятия. Об этом политик сказал на конференции по безопасности в Мюнхене, передает «Интерфакс».

По словам премьера, британские власти сделают невозможным для России получать финансовые средства с лондонских рынков капитала.

«А потом мы откроем матрешку. «Матрешку» российских компаний и корпораций под государственным управлением, чтобы выявить стоящих за ними финансово ответственных», — сказал Джонсон.

Он также добавил, что Соединенное королевство и его союзники усилят военные мощности и уже расширили присутствие в рамках сил НАТО в Польше.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон согласовал с партнерами по «Большой семерке» (G7) и Европейскому союзу санкции в отношении России в случае ее «вторжения» на Украину.

10 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с Трасс в Москве предупредил коллегу, что Россия жестко ответит, если Соединенное королевство введет против страны санкции.

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Санкции против России
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