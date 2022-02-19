Глава Еврокомиссии назвала странными действия «Газпрома» по поставкам газа в Европу

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала поведение «Газпрома» по поставкам газа в Евросоюз. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Газпром сознательно пытается поставлять как можно меньше, когда цены летят вверх. Это очень странное поведение для компании», — сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее в Еврокомиссии призывали «Газпром» вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить потребности Европы, увеличив поставки при необходимости.

14 февраля сообщалось, что «Газпром» не стал бронировать мощности для транзита газа через Польшу и Украину.

По данным «Газпрома», на 17 февраля в газохранилищах Европы осталось менее 5% от закачанного летом запаса газа. Так, были отработаны 95,3%, или 44,8 млрд кубометров от всех запасов газа из европейских ПХГ.