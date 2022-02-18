НБКИ сообщило о рекордном росте среднего размера ипотеки в России

Средний размер выданной ипотеки в январе 2022 года вырос до рекордных 3,89 млн рублей. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Аналитики бюро посчитали, что новый рекорд на 20,7% больше показателей декабря 2021 года и на 39,2% выше в годовом выражении.

Самый большую ипотеку выдают в Москве — средняя сумма 7,76 млн руб. Второе место у Подмосковья с результатом в 6,01 млн руб. Третье место у Санкт-Петербурга – 5,09 млн руб., а четвертое у Ленинградской области – 4,36 млн руб. Замыкает пятерку Тульская область с результатом в 4,35 млн руб.

В годовом выражении средний размер ипотеки больше всего вырос в Волгоградской области – 61,8%, Ставропольском крае – 58,8%, Ростовской области – 56,2%, Воронежской области – 54,2%, Краснодарском крае – 52,5%.

«Средний размер выданной ипотеки растет почти непрерывно полтора года, и после снижения в декабре 2021 года опять начал расти», — отметил директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

По его словам, увеличению среднего размера ипотеки способствует постоянный рост цен на недвижимость.

9 февраля сообщалось, что средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке существенно вырос в нескольких городах России — прирост цен составил от 41,6 до 82,4%.