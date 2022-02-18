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Туроператоры назвали четыре самых популярных направления на майские праздники

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Global Look Press

На майские праздники у россиян в лидерах оказалось четыре направления: две зарубежные страны и два региона России. Об этом заявила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

Ломидзе отметила, что в феврале очень активно идут бронирования туров на майские праздники. Среди лидеров зарубежных направлений оказались Египет и Турция. При этом Турция занимает первое место с большим отрывом. Среди регионов России в лидерах Краснодарский Край. Вторую строчку занял Крым.

«Таким образом, основной массив майского спроса придется на этих четырех лидеров», — поделилась глава АТОР.

По ее словам, сейчас идут акции раннего бронирования по различным направлениям, поэтому можно приобрести путевку со скидкой до 30%, чем и пользуются покупатели.

Она подчеркнула, что сейчас есть определенное беспокойство по поводу Турции, где из-за беспрецедентного роста цен внутри страны растет стоимость турпродукта. Сейчас еще можно купить туры по приемлемой цене, но в ближайшее время они могут подорожать.

16 февраля сообщалось, что поток иностранных туристов в Россию сократился в 17,5 раза по сравнению с показателями до пандемии. По данным Пограничной службы ФСБ России, за 2021 год иностранцы совершили 288,3 тыс. визитов с туристическими целями. При этом в 2019 году их было более 5 млн.

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